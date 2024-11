02.11.1929: Die Pilotinnenvereinigung Ninety-Nines wird gegründet

WDR Zeitzeichen. . 14:45 Min. . Verfügbar bis 03.11.2099. WDR 5.

was das Gründungstreffen der 99s mit dem Puderquastenrennen zu tun hat,

welche Strecke die 20 teilnehmenden Pilotinnen in neun Tagen absolvieren müssen,

wer zur ersten Präsidentin der 99s gewählt wird,

wie viele US-Pilotinnen im Zweiten Weltkrieg im Einsatz sind.

Andrea Amberge (Langstreckenpilotin, Hubschrauberpilotin, Mitgründerin der deutschen Sektion der 99s)

Ute Hölscher (Pilotin einmotoriger Flugzeuge, Fluglehrerin, Vizepräsidentin der deutschen Sektion der 99s)

Privatpilotinnen, Berufsfliegerinnen, Raumfahrerinnen - in der Pilotinnenvereinigung Ninety-Nines sind rund 5.000 Frauen miteinander verbunden. Der Club ist ein weltumspannendes Netzwerk mit Hauptsitz in den USA und Teams in China, Finnland, Indien, Kanada, Nepal, Malawi, Marokko, Polen und Kanada. Auch eine deutsche Sektion gibt es.Gegründet wird der Zusammenschluss in Long Island im Hangar einer Flugschule. 117 Fliegerinnen mit Lizenz sind eingeladen. 99 Pilotinnen erscheinen - daher der Name Ninety-Nines. Unter den Gründerinnen ist auch eine Deutsche. Thea Rasche, eine der berühmtesten Kunstfliegerinnen der Welt. Die 99erinnen vereinen die besten Fliegerinnen jener Zeit.Gerne her damit: Einfach schreiben an zeitzeichen@wdr.de Wir freuen uns auch über Bewertungen auf der Podcast-Plattform des Vertrauens!Autorin: Claudia FriedrichRedaktion: Matti Hesse