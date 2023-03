ZeitZeichen

Beteiligung an Kampfeinsatz gegen Kurden

1935 geht Sabiha Gökçen als einzige Frau mit sechs Kollegen per Schiff zu einem Fluglehrgang auf die Krim. Danach fliegt sie mit einer Propellermaschine nach Moskau, um dort ihre Flugausbildung fortzusetzen. Als sie dort vom mutmaßlichen Suizid ihrer Adoptivschwester Zehra erfährt, bricht sie die Ausbildung ab. Sie kehrt nach Istanbul zurück und verfällt in eine tiefe Depression. Erst im folgenden Jahr setzt Sabiha Gökçen an der militärischen Flugschule in Eskisehir ihre Ausbildung fort.

Insgesamt 22 verschiedene Flugzeugtypen - sowohl Propellermaschinen als auch Jets - steuert Sabiha Gökçen im Laufe ihrer Flugkarriere. Ihren ersten militärischen Einsatz hat die Pilotin im Sommer 1937: Sie beteiligt sich an einem Kampfeinsatz gegen aufständische Kurden in der ostanatolischen Provinz Tunceli, was ihr später von Kritikern vorgeworfen wird.

Namensgeberin für Istanbuler Flughafen

1938 stellt Atatürk in Ankara seine Adoptivtochter einer Balkan-Delegation vor. Daraufhin wird sie zu einer Balkantour eingeladen, über die die Weltpresse berichtet. Ihr Flug dauert sechs Tage und führt sie über Athen nach Sofia, Belgrad und Bukarest. Zurück in Istanbul wird Gökçen wie ein Popstar empfangen. Doch sie eilt zum schwerkranken Staatspräsidenten auf seiner Luxusjacht. Zwei Monate später, am 10. November 1938, stirbt Atatürk. Sabiha, die am 21. März 1913 in Bursa geboren wurde, ist zu diesem Zeitpunkt 25 Jahre alt.