26.04.1765: Mätresse und Diplomatin Lady Emma Hamilton wird geboren

In diesem Zeitzeichen erzählt Christiane Kopka:



wie Emma Hamilton zum ersten Mal zur Mätresse wird,

welchem Maler sie Modell steht und dessen Malstil verändert,

warum sie zum britischen Botschafter Sir William Hamilton nach Neapel reist,

wie Hamilton mit einer besonderen Performance selbst Goethe beeindruckt,

welchen Trend sie der damaligen Modewelt verpasst.

"Ich möchte ein gutes Beispiel sein und der Welt zeigen, dass eine hübsche Frau nicht immer ein Dummkopf ist." In einer von Männern dominierten Welt gelingt Emma Hamilton als Mädchen vom Land ein sensationeller Aufstieg an die Spitze der Gesellschaft: Sie wird zur Muse der bekanntesten Maler, die ihre Porträts in ganz Europa verbreiten, sie beeinflusst Mode und Kultur.

Durch ihre Freundschaft mit Königin Maria Karolina von Neapel-Sizilien spielt sie sogar politisch eine Rolle - als Strippenzieherin im Kampf gegen Napoleon. Emma Hamilton Biografie ist unkonventionell - in jeder Hinsicht. So lebt sie eine Ehe zu dritt mit dem britischen Botschafter Sir Hamilton und Englands Nationalhelden Lord Nelson - was einen der schlagzeilenträchtigsten Skandale um 1800 auslöst.

Ulrike Ittershagen (Kunsthistorikerin)

