ZeitZeichen

Nach Unfalltod der Eltern in die Obhut der Großeltern

Marga von Etzdorf wird am 1. August 1907 als Margarete Wolff in Spandau geboren. Sie ist vier Jahre alt, als ihre Eltern tödlich verunglücken. Margarete und ihre Schwester Ursula kommen in die Obhut der Großeltern nach Thüringen. 1920 nehmen die Schwestern deren Namen von Etzdorf an.

Die Liebe zur dreidimensionalen Freiheit

Schon als Kind liebt Marga den Sport, lernt Fechten, Reiten und Hockey. Ihre Liebe zum Fliegen entsteht während eines Rundflugs, den ihr ein Bekannter geschenkt hat. In ihrer Autobiografie schreibt sie:

An diesem Tag hat es mich richtig gepackt, um mich nie wieder loszulassen, dieses Gefühl der unendlichen, der dreidimensionalen Freiheit, das einem nur das Fliegen geben kann. Marga von Etzdorf

Die wagemutige Kunstfliegerin

1930 kauft Marga sich von ihrem Erbe und mit Unterstützung der Großeltern ein eigenes Flugzeug, eine Junkers A 50 Junior. Sie lässt die Maschine knallgelb spritzen und nennt sie „Kiek in die Welt“.

Die Flugpionierin Marga von Etzdorf, 1930

Sie beginnt mit Werbe- und Kunstflügen, beherrscht besonders das Looping und den Rückenflug. All das im offenen Cockpit.

Spektakulärer Alleinflug nach Tokio

Dann wendet von Etzdorf sich den Langstrecken zu und fliegt von Berlin aus nach Madrid und Istanbul. Ihr spektakulärer Alleinflug nach Tokio in elf Flugtagen wird ihr größter Erfolg, obwohl sie auf dem Heimflug einen schweren Unfall erlebt.

Dem Triumph folgt das Fiasko

Tausende stehen am 29. August 1931 am Rollfeld und winken mit japanischen und deutschen Fähnchen. Es folgen Empfänge, Einladungen, Vorträge. Der kaiserliche Aeroclub Japans verleiht der Pilotin eine goldene Verdienstmedaille.

Marga von Etzdorf ist auf dem Höhepunkt ihrer Karriere. Doch der Rückweg wird zum Fiasko. In China sitzt sie wegen politischer Unruhen mehrere Monate lang fest. Dann folgt ein verhängnisvoller Absturz bei Bangkok, bei dem sie sich die Wirbelsäule verletzt und wochenlang ans Bett gefesselt ist.

Bruchlandung in Aleppo

Ohne ihr Flugzeug kehrt sie nach Hause zurück. Der Spitzname Pechmarie macht die Runde. Marga von Etzdorf braucht dringend ein neues aufregendes Ziel, und einen neuen Sponsor.

Sie will nach Kapstadt, aber als sie erfährt, dass ihre Konkurrentin Elly Beinhorn auch dort hinfliegen will, gibt sie den Plan auf. Stattdessen entscheidet sie sich für Australien. Nach langen Verhandlungen stellt die Firma Klemm in Böblingen ihr ein Flugzeug. Doch der Flug endet schon in Aleppo. Und kurz darauf auch ihr Leben.