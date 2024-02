Februar 1964: Uraufführung von Nina Simones "Mississippi Goddam"

WDR Zeitzeichen. . 14:41 Min. . Verfügbar bis 01.03.2099. WDR 5.

"Ich hoffe, dass der Tag kommt, an dem ich mehr Liebeslieder singen kann, wenn das Bedürfnis, Protestlieder zu singen, nicht mehr ganz so zwingend ist",

Nina Simone

Wolfram Knauer, Musikwissenschaftler und Gründungsdirektor Jazzinstitut Darmstadt

Nina Simone: Meine schwarze Seele. Erinnerungen. Deutsch von Brigitte Jakobeit. Hamburg 1993.

sagteinmal. Sie hofft vergeblich. Geboren 1933 alserkennt die schwarzeinfrüh ihr Ausnahmetalent und fördert das Mädchen aus einfachen Verhältnissen.Doch auch die Musik kann das Mädchen nicht vor rassistischen Erfahrungen schützen. Bei einem ihrer Konzerte werden ihre Eltern wegen ihrer Hautfarbe in die hinterste Reihe geschickt. Da sie gerade einmal zwölf Jahre alt.Als Nina Simone im April 1963 ihr erstes Konzert in der Carnegie Hall gibt, sind die Zeiten noch ungemütlicher für Schwarze: Es gibt Massenverhaftungen und immer wieder von der Polizei niedergeknüppelte Proteste. Dann ermordet ein weißer Rassist den schwarzen Bürgerrechtler. Wenige Wochen später werden bei einem Bombenattentat des Ku-Klux-Klans auf einen Gottesdienst vier afroamerikanische Mädchen getötet.Es reicht, findet die nunmehr 30-jährige Nina Simone und komponiert wütend. Ihre Botschaft:" Im Februar 1964 singt sie das Lied zum ersten Mal live in einem Club in New York.wird sofort stürmisch gefeiert und avanciert zum Protestsong der Bürgerrechtsbewegung.