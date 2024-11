15.11.1864: General Sherman lässt die Stadt Atlanta niederbrennen

WDR Zeitzeichen. . 14:51 Min. . Verfügbar bis 16.11.2099. WDR 5.

Ulysses S. Grant

William T. Sherman

Joseph Eggleston Johnstons

Sherman

John Bell Hood

Sherman

Sherman

Dass die Sklavenbefreiung zunächst gar nicht im Fokus Präsident Lincolns und seines Kabinetts liegen,

welche Rollen neue Waffen und Taktiken im Sezessionskrieg spielen,

wie die Eisenbahn entscheidend auf den Kriegsverlauf wirkt,

warum das Großfeuer im Film "Vom Winde verweht" mit dem realen Geschehen in Atlanta nichts zu tun hat,

wie General William T. Sherman mit dem Marsch nach Savannah die Niederlage der Südstaaten besiegelt.

Norbert Finzsch, Historiker

Der US-amerikanische Bürgerkrieg beginnt im April 1861 klein und begrenzt. Doch dann eskalieren Scharmützel zu Schlachten, die Zahl der Toten und Verwundeten geht in die Zehntausende. Im Kampf geht es mit Gewehr, Revolver und Bajonett oft Mann gegen Mann.Im April 1864 schreibt, Oberbefehlshaber der Unions-Armeen, an General, dass es jetzt darum geht,Konföderierte Armee zu zerschlagen, so weit wie möglich ins Feindesland vorzurücken und dabei möglichst viele der feindlichen Kriegsressourcen zu zerstören.gilt als "harter Hund" und tut, wie ihm geheißen. Er marschiert gegen Atlanta, durchtrennt bei seinem Vormarsch die Lebensadern der Stadt, zerstört Transportwege und Gleise, die er unbrauchbar machen lässt. "Sherman-Schlips" nennen seine Leute die grotesk verbogenen Schienen.Bisher war die Zivilbevölkerung weitgehend vom Krieg verschont geblieben. Doch Shermans Strategie zielt jetzt auf eine Demoralisierung der Bürger des Südens - abgesegnet von höchster Stelle.Am 1. September 1864 rückt die letzte bei Atlanta stationierte Südstaatenarmee unteraus der Stadt ab. Dochist noch nicht fertig mit Atlanta. Am 15. November 1864 lässt der General die Stadt in Flammen aufgehen.Die Zerstörung Atlantas gilt als ein Wendepunkt des Krieges. Der Brand führt den Südstaaten die kommende Niederlage vor Augen, Generalfühlt sich in seiner brutalen Strategie bestätigt.Gerne her damit: Einfach schreiben an zeitzeichen@wdr.de Wir freuen uns auch über Bewertungen auf der Podcast-Plattform des Vertrauens!Autor: Herwig KatzerRedaktion: Matti Hesse