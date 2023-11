19.11.1888: Geburtstag José Raúl Capablanca, größtes Schachgenie aller Zeiten?

WDR Zeitzeichen. . 14:44 Min. . Verfügbar bis 19.11.2099. WDR 5.

José Raúl Capablanca

Le Figaro

Während seine Gegner fünf oder zehn Minuten über einen Zug nachdenken, spielt Capablanca sofort.

Wie José Raúl Capablanca das Schachspielen gelernt hat.

Über den Szene-Schach-Treff "Manhattan Chess Club".

Warum Capablancas Überheblichkeit ihn den Weltmeistertitel kostet.

Wie man einen Schachweltmeister zum Wettkampf auffordert.

André Schulz, Buchautor und Beauftragter des Deutschen Schachbundes für Schachkultur und Schachgeschichte

Mit gerade einmal vier Jahren sollseine erste Schachpartie gespielt haben. Das kubanische Wunderkind fällt bald schon über die Grenzen Kubas auf. Die französische Zeitung "" schreibt über den Zwölfjährigen: "" Er bekommt den Spitznamen "die Schachmaschine."Der Erste Weltkrieg verzögert die von ihm anvisierte Weltmeisterschaft. Erst 1921 kommt es zum Duell mit dem amtierenden Weltmeister, dem Deutschen Emanuel Lasker. Capablanca gewinnt. Doch er verliert den Titel sechs Jahre später an den Russen Alexander Aljechin, wohl weil Capablanca den Gegner arroganterweise nicht ernstgenommen hat. Aljechin verwehrt ihm trotz seiner jahrelangen Bemühungen eine Revanche.Gerne her damit: Einfach schreiben an zeitzeichen@wdr.de Wir freuen uns auch über Bewertungen auf der Podcast-Plattform des Vertrauens!Autorin: Andrea KathRedaktion: Matti Hesse