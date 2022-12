ZeitZeichen

Immer wieder steigt er von Höhen der Theorie in die Ebenen des Alltags hinab. Lügen lehnt er zwar strikt ab – aber was ist mit der Höflichkeit, oft nicht viel mehr als schöner Schein? Für ihn gehört sie zu den "Umgangstugenden" , die dazu dienen, die hehre Moral lebbar zu machen.

Pflicht zu grundsätzlicher Achtung