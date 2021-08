Zeitzeichen

"Monsieur, wenngleich ich nicht die Genugtuung habe, Sie persönlich zu kennen, so sind Sie mir doch durch Ihre Werke sehr wohlbekannt" , schreibt der 24-Jährige preußische Kronprinz Friedrich in seinem ersten Brief an den französischen Schriftsteller und Philosophen Voltaire.

Die auf den 8. August 1736 datierten Zeilen sind der Beginn einer lebenslangen Freundschaft – mit zahlreichen Höhen und Tiefen. "Beide waren Diven – aber es kann in der Regel nur eine Diva geben. Das Zusammentreffen zweier Diven ist grundsätzlich schwierig", erklärt der Historiker Wolfgang Burgdorf die Beziehung zwischen Voltaire und dem späteren Friedrich II., dem Großen.