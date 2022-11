ZeitZeichen

"Alles ist Gott" , sagt der niederländische Philosoph Baruch de Spinoza. "In jedem Gedanken, jedem Wort und jeder Emotion, in den ganz gewöhnlichen Dingen wird das eigentliche Wunder gesehen, was wir Gott nennen." Mit dieser pantheistischen Idee widerspricht er diametral der dualistischen Lehre, die im 17. Jahrhundert herrscht: hier die Welt, dort Gott.

Damit schafft sich Spinoza mächtige Gegner. 1656 exkommuniziert die jüdische Gemeinde in Amsterdam den 32-Jährigen. Weil er sich keiner anderen Religion anschließt, wird er zu einem der ersten säkularen Juden. Auch die katholische Kirche ist nicht gut auf ihn zu sprechen. Sie setzt später seine Werke auf den Index und erklärt den Philosophen zu einem gefährlichen Atheisten.

"Die Philosophie Spinozas galt in der Frühen Neuzeit und noch in der Aufklärung des 18. Jahrhunderts als die bei Weitem gefährlichste Bedrohung für die wahre Religion, für ein philosophisch akzeptables Weltbild und auch für die staatliche Ordnung." Winfried Schröder, Philosophie-Professor

Frei und selbstständig denken

Für Aufregung sorgt auch Spinozas Menschenbild, bei dem die vernunftgeleitete Maximierung der Lebenslust im Mittelpunkt steht. Er ist überzeugt, dass das Streben des Einzelnen nach Glück und Frieden zentral ist für das menschliche Leben. Um herauszufinden, worin das Glück liegen kann, ist es aus seiner Sicht notwendig zu erkennen, was die Welt ausmacht und welche Rolle der Mensch darin spielt.