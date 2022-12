ZeitZeichen

Eiffel selbst wird am 15. Dezember 1832 als Gustave Bönickhausen in Dijon geboren. Seine Vorfahren stammen - daher der Name - aus der Eifel. Die Familie wandert Anfang des 18. Jahrhunderts aus dem kleinen Ort Marmagen nach Frankreich aus. Sein Vater ist Offizier und seine Mutter hat sich im Kohlehandel ein eigenes Vermögen erwirtschaftet. Von ihnen lernt Eiffel die Tugenden, die er später in Paris braucht: Fleiß, Hartnäckigkeit und Unternehmergeist.

Der "Eisenzauberer"

Er studiert zunächst Chemie, wendet sich dann aber dem Stahlbau zu und wird schnell als herausragendes Talent entdeckt. Schon mit 26 Jahren leitet Eiffel den Bau einer Brücke bei Bordeaux, 1866 macht er sich mit einem Ingenieurbüro selbstständig. Mit tausenden Mitarbeitern setzt Eiffel Projekte in der ganzen Welt um: Er schafft das Gerüst des Pariser Modemuseums Palais Galliera, das Trägersystem für die Freiheitsstatue und 1877 die Brücke bei Porto mit dem längsten freitragenden Stahlbogen der Welt. Eine Revolution im Metallbau, die ihm den Spitznamen "Eisenzauberer" einbringt.