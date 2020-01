Bluttat im jüdischen Supermarkt

Noch während der Flucht der Brüder hat ein dritter Mann in einem jüdischen Geschäft bei Paris Geiseln genommen. Er kennt die Brüder und stand bei der Vorbereitung mit ihnen in Kontakt. Er erschießt im Supermarkt vier Menschen - und wird ebenfalls am 9. Januar bei der Stürmung durch die Polizei getötet.

Zuvor hat er in einem Anruf bei einem Fernsehsender angegeben, im Namen des "Islamischen Staates" zu handeln.