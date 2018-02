Die "Göttin" war ein beliebtes Fahrzeug für ganz besondere Anlässe, wie 1972 bei der Europäischen Gipfelkonferenz in Paris. Die Fahrzeuge der Delegationen mit den jeweiligen Staatsflaggen warteten auf dem Vorplatz des Elysee-Palastes in der französischen Hauptstadt Paris am 19. Oktober 1972. Im Vordergrund ist der Rolls-Royce des britischen Europaministers Edward Heath zu sehen.