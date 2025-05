03.05.1940: Musikproduzent Conny Plank wird geboren

In diesem Zeitzeichen erzählt Martina Meißner:



wie Conny Plank U2-Sänger Bono abblitzen lässt,

wie Planks Sohn Stephan es findet, mit Rockstars an einem Tisch zu sitzen,

von Planks besonderen Regeln für die Soundproduktion und seiner klaren Haltung in Sachen Drogen,

was eine Eurythmics-Tour durch Japan mit seinem nahenden Tod zu tun hat.

Conny Plank verhilft Bands und Künstlern wie den Scorpions, Kraftwerk, Gianna Nannini oder den Eurythmics zu Weltruhm. Dabei geht der am 3. Mai 1940 geborene "Klangalchemist" oft unkonventionell, aber immer mit viel Leidenschaft ans Werk.

Der Ort, an dem alles anfängt, ist ein ehemaliger Bauernhof in Wolperath bei Köln. Hier richtet Konrad, genannt Conny, Plank 1974 sein legendäres Studio ein, in dem schon bald Musikstars aus der ganzen Welt ein und aus gehen. Der gelernte Starkstromingenieur und Sendetechniker kann es sich leisten zu experimentieren und Regeln auf den Kopf zu stellen, denn er weiß, was er tut. Sein Credo: Jedes Geräusch hat das Potenzial, Musik zu sein, wenn es von einem Menschen gemocht wird.

Mitte der 80er Jahre wird der visionäre Musikproduzent schwer krank. Conny Plank stirbt im Winter 1987 an Krebs - er wird nur 47 Jahre alt.

Das sind unsere wichtigsten Quellen und Interviewpartner:



Stephan Plank, Conny Planks Sohn

Film: Conny Plank - The Potential Of Noise

Die Macherinnen und Macher hinter diesem Zeitzeichen:

Autorin: Martina Meißner

Redaktion: Christoph Tiegel und Frank Zirpins

Technik: Jürgen Mönkediek