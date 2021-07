Zeitzeichen

Freiheitskampf und Krupp AG

Geboren wird Heinemann 1899 im westfälischen Schwelm. Sein Urgroßvater hat an der Märzrevolution teilgenommen, sein Vater ist ein radikaldemokratischer, linksliberaler Prokurist in der Chefetage der Krupp AG in Essen. Heinemanns politische Einstellung hat hier ihre Wurzeln. Sein schon in der Jugend gefasster Plan, Anwalt zu werden, entspringt seinem früh geprägten Gerechtigkeitsempfinden.

1917 wird Heinemann nach dem kriegsbedingten Notabitur eingezogen, muss aber wegen einer Herzklappenentzündung nicht an die Front. Zwei Jahre später beginnt er in Münster ein Studium der Rechtswissenschaften, der Geschichte und der Volkswirtschaftslehre, an dessen Ende zwei Doktortitel stehen.

1926 heiratet er Hilda Ordemann, in den folgenden Jahren kommen ihre Töchter Uta und Christa zur Welt: erstere wird später als streitbare Theologin Uta Ranke-Heinemann bekannt.