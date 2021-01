In NRW wird er oft "Bruder Johannes" , "Menschenfischer" , "Versöhner" genannt - der Sozialdemokrat Johannes Rau glaubt an die Einheit von Politik und Moral. Geboren wird er am 16. Januar 1931 in Wuppertal als Sohn eines Predigers. Er wächst mit vier Geschwistern im Arbeiterviertel Barmen auf.

Johannes geht zum Bibelkreis und zur "Hitler-Jugend". Er liebt Lesen und Theaterspielen, die Schule nicht so sehr. Er macht eine Verlagslehre, wird Lektor und Journalist, schreibt über Kultur und Kirche, engagiert sich in der Jugendarbeit. Er ist überzeugt, dass "christlicher Glaube die Welt verändern muss" .