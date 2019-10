Schwerpunkt Entwicklungshilfe

Für die westfälische CDU gehört Lübke ab 1946 dem NRW -Landtag an. Von 1947 bis 1952 ist er Landwirtschaftsminister in Düsseldorf. Im Jahr darauf beruft ihn Adenauer in die Bundesregierung.

Als Bundespräsident macht Lübke die Entwicklungshilfe zu seinem Hauptanliegen. Er besucht über 35 Staaten, vor allem in der sogenannten Dritten Welt. Ihm fehlt aber manchmal die Orientierung: In Chile beteuert er, sich in Peru wohlzufühlen.