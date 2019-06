Bellevue heißt auf Deutsch "Schöne Aussicht". Die hat man vom Berliner Schloss Bellevue aus. Es steht am Rand des Tiergartens und ist von einem großen Park umgeben, der an das Spreeufer grenzt.

Gebaut wird der Adelssitz 1785 von Prinz August Ferdinand von Preußen, einem jüngeren Bruder Friedrichs des Großen. In diesem Wohnschloss realisiert Kaiser Wilhelm II. die deutsche Niederlage am Ende des Ersten Weltkrieges. Er flüchtet in die Niederlande und lässt die gesamte Innenausstattung nachholen - samt abmontierter Wasserhähne.