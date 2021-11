Zeitzeichen

Krise in der Schweiz

Gerade als Andas Karriere Fahrt aufnimmt, beginnt der Zweite Weltkrieg. Er gibt dennoch weitere Konzerte und nimmt erste Schallplatten auf. 1943 erhält er ein dreimonatiges Einreisevisum für die Schweiz. Da sich die Lage in Berlin immer mehr zuspitzt, kehrt er nicht mehr dorthin zurück.

Die neue Situation löst in ihm eine Krise aus. "Kein Mensch hat sich für mich interessiert" , erinnert sich Anda. "Da habe ich mich fast zwei Wochen ins Bett gelegt, nix getan." Nach Kriegsende geht er wieder auf Tournee und intensiviert seine Arbeit als Pädagoge. Zunächst unterrichtet er in Salzburg, ab 1960 in Luzern.

Bartók, Mozart, Liszt

In Berlin nimmt Anda alle Klavierkonzerte von Béla Bartók auf. Auch von den Klavierkonzerten von Wolfgang Amadeus Mozart macht er Schallplattenaufnahmen - und dirigiert gleichzeitig vom Klavier aus. Das Vorbild Andas ist Franz Liszt. Dieser sei nicht nur der größte Pianist, sondern auch ein hervorragender Klavier-Pädagoge.