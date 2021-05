Zeitzeichen

"Ihr lieben Brüder, wisset: Die Stunde ist kommen, aufzustehen!" In einer Flugschrift von 1523 ruft der Kürschnergeselle Sebastian Lotzer zum Widerstand auf. Es sei "noch kein rechte Christliche Ordnung aufgerichtet, damit den Armen geholfen würde."

Viele Bauern, Städter und Bergleute sind so wütend, dass es Ende des 15. und Anfang des 16. Jahrhunderts zu Aufständen kommt: in Teilen Österreichs und der Schweiz, in Thüringen, Franken und Sachsen, im Elsass und in Oberschwaben. Die Geschichtsschreibung spricht vom "Bauernkrieg".