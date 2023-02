ZeitZeichen

Vom Liberalen zum Kommunisten

1960 bringt Castro Kuba auf die Bühne der Weltpolitik und spricht vor der UN -Vollversammlung in New York. Er wirbt anfangs auch bei den USA für die kubanische Revolution: "Ich sage Ihnen sehr deutlich, wir sind keine Kommunisten." Doch das ändert sich: Aus dem Liberalen Fidel wird nach und nach ein überzeugter Kommunist. Er enteignet Großgrundbesitzer und verstaatlicht Betriebe, die mehrheitlich in US -amerikanischer Hand sind.

Politisch sucht Castro die Nähe der Sowjetunion und legt sich mit den USA immer wieder an. Auch kein Embargo zwingt Kuba in die Knie. Zur offenen Konfrontation kommt es im Frühjahr 1961: Exilkubaner versuchen von der Schweinebucht aus, Kuba militärisch anzugreifen. Die USA unterstützen die Invasion - diese scheitert aber.

Ziel von Attentaten