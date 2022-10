ZeitZeichen

13 Tage lang steht die Welt im Herbst 1962 am Rande der atomaren Zerstörung. Auslöser sind Fotos, die ein US -Pilot von einem Aufklärungsflug über Kuba mitbringt. Darauf sind seltsame Dinge zu sehen: Lastkräne, Männer, die Kabel am Boden verlegen, Kolonnen von Transportfahrzeugen - und sechs auffällige Zelte. Darunter vermuten US -Militärexperten Atomraketen und entdecken im Bau befindliche Abschussrampen. Am 16. Oktober wird US -Präsident John F. Kennedy informiert.