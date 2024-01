11.01.1999: Todestag des italienischen Liedermachers Fabrizio De André

WDR Zeitzeichen. . 16:20 Min. . Verfügbar bis 11.01.2099. WDR 5.

wie Fabrizio De André mit der Geige nichts anfangen kann, aber mit der Gitarre zur Musik findet,

mit welcher Beziehung Fabrizio seine Eltern schockiert,

welche Rolle die junge Prostituierte Marinella in De Andrés Karriere spielt,

was Fabrizio am Sterbebett seines Vaters verspricht,

wie De André und seine Freundin entführt werden und eine besondere Beziehung zu den Entführern eingehen.

Eric Pfeil, Musiker und Buchautor aus Köln

Fabrizio De André ist kein Sänger. Er ist ein Dichter, der singt. Seine Texte erzählen von Menschen, die ausgestoßen sind, Leid durchleben. De André taucht tief in Bilder und Gefühle hinein. Auf der Bühne wirkt sein langer Pony oft wie ein Vorhang, den er zuzieht, um zu singen.De André kommt aus einem wohlhabenden Elternhaus, was nicht unwichtig ist. Der Vater ist Geschäftsmann, die Mutter von Haus aus wohlhabend. Das ist genau das Leben, das Fabrizio nicht will und gegen das er mit seiner Musik aufbegehrt.Ein Meisterwerk gelingt Fabrizio De André 1984 mit dem ungewöhnlichen Album "Crêuza de mä", zu Deutsch "Kleiner Pfad runter zum Meer". Es gilt als eines der besten Alben der 80er-Jahre. Danach produziert Fabrizio De André noch zwei Platten. Drei Jahre vor seinem Tod "Anime salve", zu Deutsch "Gerettete Seelen", erneut eine Hommage an die Menschen am Rande. Am 11. Januar 1999 stirbt der große Cantautore Fabrizio De André mit 59 Jahren an Lungenkrebs.