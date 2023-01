ZeitZeichen

Barfuß vor den Toren Mailands

In seinem berühmten Lied "Il ragazzo della Via Gluck - der Junge aus der Gluck-Straße" besingt Celentano sehnsüchtig die Gegend, aus der er kommt, wo er am 6. Januar 1938 geboren wird.

Sein Elternhaus in der Via Gluck liegt damals noch vor den Toren Mailands, inmitten von Wiesen, über die er als Kind glücklich und barfuß läuft.

Schon 1966 ein Umweltsong

Die Zeit vergeht, der Junge, der die Via Gluck einst verließ, hat steile Karriere gemacht. Die Sehnsucht treibt ihn zurück an den Ort seiner Kindheit.

"Und dann kommt er zurück in dieses Haus in der Via Gluck und der Freund ist nicht mehr da. Das Haus ist aber auch nicht mehr zu finden, weil ja dieses Hochziehen der Vorstädte eben dieses Land plattgemacht hat. Wenn man so will, ein wertkonservativer Umweltsong eigentlich - 1966", erklärt Eric Pfeil.

Seichte Komödien mit Ornella Muti

Auf der Bühne lässt Celentano es krachen, hinter den Kulissen ist er gleich zu Beginn ein cleverer Geschäftsmann, weil er zweigleisig fährt: Er lebt den Rock’n Roll und dreht Musicarelli, populäre erfolgreiche Musikkomödien.

Ornella Muti und Adriano Celentano im Film "Gib dem Affen Zucker" (1981)

In den 80er-Jahren singt Adriano Celentano zwar noch, ist auch in den Charts, aber seine Leidenschaft für die Musik schläft ein wenig ein. Er dreht seine bekannten Streifen "Bingo Bongo", "Der gezähmte Widerspenstige" und "Gib dem Affen Zucker". Filmpartnerin ist häufig seine Lieblingskollegin Ornella Muti.

Adriano Celentano im Film "Bingo Bongo"

In diesen sehr seichten Komödien spielt Celentano mal einen Menschen, der unter Schimpansen aufwächst und zum Botschafter der Tiere wird, einen pokerverrückten Ehemann, der als Geist wieder auftaucht, und eigenbrötlerische Machos.

Ein streibarer Geist

Doch Celentano kann nicht nur Klamauk, sondern sagt, was er denkt: Er kritisiert öffentlich die krude Politik seines Landes, prangert die Korruption an, wirft Silvio Berlusconi die Verletzung der Pressefreiheit vor.

Adriano Celentano und seine Ehefrau Claudia Mori

Mit seiner Frau Claudia Mori ist Adriano Celentano seit 1964 verheiratet. Heute, am 6. Januar 2023, feiert der in Mailand geborene Entertainer seinen 85. Geburtstag.

