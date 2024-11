23.11.1989: Erste Bilder aus der SED-Politbüro-Siedlung Wandlitz

WDR Zeitzeichen. . 14:44 Min. . Verfügbar bis 24.11.2099. WDR 5.

in welchem Teil von Berlin die DDR-Führung zunächst wohnt,

was der russische Dichter Wladimir Majakowski damit zu tun hat,

warum die SED-Prominenz 1953 nach Berlin-Karlshorst umzieht,

wann sich die ersten Funktionäre in der Wandlitzer Waldsiedlung niederlassen,

wie das Haus von SED-Chef Walter Ulbricht ausgestattet ist.

Ulrich Mählert (Bundesstiftung zur Aufarbeitung der SED-Diktatur)

Offiziell existiert die Waldsiedlung Wandlitz nicht. Das Gebiet ist auf keiner Karte verzeichnet. Es ist scheinbar Niemandsland. Die-Öffentlichkeit erfährt nichts von der Siedlung. Intern gilt die Regel: Wer Mitglied oder Kandidat des-Politbüros wird, muss nach Wandlitz umziehen. Es reicht also nicht aus, nur Minister oder Vorsitzender einer Blockpartei zu sein.Im Herbst 1989 versucht das-Fernsehen erstmals, die Siedlung zu besichtigen. Reporter Janfährt mit einem Kamerateam für die Jugendsendung "Elf99" dorthin, wo die politische Macht Ostdeutschlands wohnt. Doch sie werden abgewiesen. Es handele sich um ein militärisch gesichertes Objekt.Erst zwei Tage später, am 23. November, gibt es den ersten offiziellen Termin zur Besichtigung der Politbürosiedlung. Ein Mensch, der sich als Schmidt vorstellt, führt die Pressevertreter durch ein schon länger leer stehendes Wohnhaus und behauptet, die Einrichtung stamme aus-Produktion. Nur einige Sanitärarmaturen seien importiert worden.Gerne her damit: Einfach schreiben an zeitzeichen@wdr.de Wir freuen uns auch über Bewertungen auf der Podcast-Plattform des Vertrauens!Autor: Thomas KlugRedaktion: Christoph Tiegel und Matti Hesse