14.03.1820: Der italienische König Viktor Emanuel II. wird geboren

WDR Zeitzeichen. . 14:45 Min. . Verfügbar bis 15.03.2099. WDR 5.

in welche politische Großwetterlage Viktor Emanuel geboren wird,

welche beiden Leidenschaften der Thronfolger hat,

dass mit der politischen Parole "Viva Verdi" nicht der Opernkomponist gemeint ist,

warum der sizilianische Freiheitskämpfer Giuseppe Garibaldi dem König Viktor Emanuel treu ist,

wie der Vatikan Teil des italienischen Nationalstaates wird.

Gabriele B. Clemens (Professorin für Neuere Geschichte an der Universität des Saarlandes)

Adriano Viarengo (Historiker und Autor einer Biografie über Viktor Emanuel II.)

Gabriele B. Clemens: Geschichte des Risorgimento. Italiens Weg in die Moderne (1770-1870). Köln 2021

Adriano Viarengo: Vittorio Emanuele II. Rom 2017

Viktor Emanuel II. stammt aus dem Geschlecht der Savoyer und wird am 14. März 1820 in Turin geboren. Er ist elf Jahre alt, als sein Vater, König Karl Albert, ab 1831 das Reich Sardinien-Piemont regiert. Als 1848 ganz Italien von Revolutionen erschüttert wird, gibt der König seinem Reich eine Verfassung.Doch Viktor Emanuel kann damit nichts anfangen. Er ist ein Gegner des Liberalismus. Als sein Vater nach einer militärischen Niederlage abdankt, übernimmt er den Thron. Doch er ist klug genug, die Verfassung nicht wieder abzuschaffen. Das macht ihn für die Vertreter der aufkommenden Nationalbewegung attraktiv.Alle Hoffnungen auf einen italienischen Einheitsstaat liegen nun bei Viktor Emanuel II. Sein Königreich ist das einzige Herrschaftsgebiet Italiens, das Mitte des 19. Jahrhunderts nicht von fremden Mächten regiert wird. Darum ergreift er die Gelegenheit, seine Macht auszudehnen.1861 verkünden die Abgeordneten des Parlaments in Turin das neue Königreich Italien. Das Land wird eine parlamentarische Monarchie. Senat und Abgeordnete setzen Viktor Emanuel an die Spitze. Er wird zum "Padre della Patria", zum "Vater des Vaterlandes" - auch wenn noch einige Landesteile fehlen.