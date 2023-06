ZeitZeichen

Zehntausende fliehen Jahr für Jahr in die Bundesrepublik. Und es ist nicht nur die wirtschaftliche Lage, die die Menschen in den Westen treibt. Zwangskollektivierung auf dem Land, Kampf gegen die Mittelschichten, gegen freie Unternehmer, gegen die Kirchen. Die SED versucht ihre Herrschaft mit großer Härte durchzusetzen - auch mit rigider Strafverfolgung ihrer Kritiker.

Selbst Moskau ist besorgt. Drei Monate nach Stalins Tod und mitten in dem Kampf um seine Nachfolge wird befürchtet, dass die DDR binnen weniger Wochen auseinanderbrechen und als geopolitischer strategischer Vorposten verloren gehen könnte. Anfang Juni werden die DDR-Oberen nach Moskau zitiert, der bisherige Kurs soll abgeschwächt, sogar gestoppt werden. Nur widerwillig und ohne innere Einsicht beugt sich die SED-Führung, beschließt einen neuen Kurs.

Rebellion gegen schwache SED

Demonstration vor dem Brandenburger Tor

Der Historiker Ilko-Sascha Kowalczuk: "Und die Zeitungen verkündeten das am 11. Juni, die waren alle sofort ausverkauft und nun begann der Aufstand flächendeckend bereits ab 12. Juni. Und warum? Weil die Gesellschaft sagte, die Kommunisten haben einen Fehlereingeständnis gemacht. Sie sind jetzt schwach und wir können unsere Forderungen durchsetzen."



Aufständische singen das Deutschlandlied, schwenken die schwarz-rot-goldene Fahne. Überall ziehen sie vor die örtlichen Gefängnisse, fordern die Freilassung zu Unrecht Inhaftierter. Es kommt zu großen Streiks und Demonstrationen. 150.000 in Berlin. Bilder, die bis heute die Erinnerung an den 17. Juni prägen.

Es herrscht Ausnahmezustand. Die SED -Führung flieht in das sowjetische Hauptquartier nach Berlin-Karlshorst. Den Menschen auf den Straßen macht das Mut. Sie demonstrieren nicht mehr nur, sie stürmen Gebäude der SED , der Gewerkschaft, der Massenorganisationen, sogar der Staatssicherheit. Manche werden verwüstet, andere in Brand gesteckt.

Sowjetische Panzer eröffnen das Feuer auf die Demonstranten, behaupten die westdeutschen Wochenschauen. Und es fallen Schüsse, es gibt 55 Tote. Dazu Hunderte Verletzte und in den Wochen und Monaten danach an die 15.000 Verhaftungen.