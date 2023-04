ZeitZeichen

Führender Kopf der Bekennenden Kirche

Im April 1933 verfasst Bonhoeffer ein Thesenpapier mit dem Titel "Die Kirche vor der Judenfrage". Darin schreibt er:

"Die Kirche ist den Opfern jeder Gesellschaftsordnung in unbedingter Weise verpflichtet, auch wenn sie nicht der christlichen Gemeinde zugehören." Dietrich Bonhoeffer, Theologe

Bonhoeffer bedenkt lange, was zu tun ist. Zwei Mal weicht er ins Ausland aus. Erst geht er nach London als Pfarrer, dann nach New York, um seine akademische Laufbahn fortzusetzen. Doch er kehrt jeweils wieder zurück. Als einer der Köpfe der Bekennenden Kirche - jenem Teil der evangelischen Kirche, der sich der nationalsozialistischen Gleichschaltung entzieht - bildet er im Verborgenen ihre Seelsorger aus.

Kurz vor Kriegsende gehängt

Weil seine Kontakte ins Ausland hilfreich sind, wird Bonhoeffer von seinem Schwager über die Existenz und die Absichten des militärischen Widerstandes informiert. Im Auftrag der Verschwörer soll er als Mann der Weltkirche bei den Alliierten um Vertrauen werben für die Zeit nach Hitler.

Als der "Führer" am 20. Juli 1944 auch das Stauffenberg-Attentat überlebt, sitzt Bonhoeffer noch immer im Gefängnis der Wehrmacht in Berlin-Tegel. Die Gestapo durchforstet nun jede Akte beim militärischen Geheimdienst, auch in Dohnanyis Büro. Zeugen werden gefoltert. Erst jetzt gelingt es, Bonhoeffer seine Widerstandstätigkeit nachzuweisen. Er wird ins Gestapo-Gefängnis in der Prinz-Albrecht-Straße verlegt.