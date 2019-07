20. Juli 1944, gegen 7:00 Uhr: Oberst Claus Schenk Graf von Stauffenberg startet in Berlin per Flugzeug nach Rastenburg. Dort soll er in der "Wolfsschanze", dem "Führerhauptquartier" in Ostpreußen, über die Lage an der Ostfront berichten. Doch er hat einen ganz anderen Plan.