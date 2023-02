ZeitZeichen

Die "Kleinrussen" in der Ukraine

Die nationalen Bestrebungen im sogenannten "Kleinrussland" kommen im russischen Kaiserreich nicht gut an. Der Zar fürchtet um seinen Einfluss und verbietet kurzerhand Publikationen im "kleinrussischen Dialekt", wie man in Moskau die ukrainische Sprache nennt. In seinen Augen existiert eine einzige große ostslawische Familie, bestehend aus Großrussen, Weißrussen und eben den Kleinrussen.

Eine Sichtweise, die Wladimir Putin auch ein Jahrhundert später noch vertritt. "Ich möchte noch einmal betonen, dass die Ukraine für uns nicht nur ein Nachbarland ist. Sie ist ein unverzichtbarer Teil unserer eigenen Geschichte, Kultur und unseres geistigen Raums. " So der russische Präsident drei Tage bevor seine Truppen am 24. Februar 2022 in die Ukraine einmarschieren, um ihre Unabhängigkeit zu beschneiden.

Unabhängig in den Wirren des Ersten Weltkriegs

Ihre erste Unabhängigkeit verdanken die Ukrainer den Wirren des Ersten Weltkriegs. Dieser bringt zwar Tod, Leid und Hunger über ganz Europa, beschleunigt aber auch das Ende des russischen Zarenreichs. Die Machtübernahme der Bolschewisten 1917 in Russland beflügelt die nationale Bewegung in der Ukraine. Kurzerhand erklärt sich die "Ukrainische Republik" im Januar 1918 für unabhängig.