Zeitzeichen

Von November 2013 an gehen in Kiew wieder hunderttausende Menschen auf die Straße, um gegen den erzwungenen prorussischen Kurs zu demonstrieren; der "Euromaidan" entsteht. Im Februar 2014 eskaliert die Lage. Die Regierung lässt auf die Menge schießen, es gibt Tote, aber der Widerstand bleibt ungebrochen. Als Russland im März die Krim annektiert, kommt es in der Ostukraine zu kriegerischen Auseinandersetzungen, die bis in die Gegenwart anhalten.