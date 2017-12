Herbst 1917 in Russland: Die Bolschewiki entscheiden nach langer Debatte, nicht an den Wahlen teilzunehmen, sondern die Macht gewaltsam zu ergreifen. Der Panzerkreuzer Aurora feuert einen Schuss ab - das Signal für die Rotgardisten, den Sitz der Übergangsregierung in Sankt Petersburg zu stürmen. Diese war seit dem Sturz des Zaren im Amt.