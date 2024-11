03.11.1994: Britisches Parlament verabschiedet Gesetz gegen Rave-Partys

WDR Zeitzeichen. . 13:09 Min. . Verfügbar bis 04.11.2099. WDR 5.

welche Rolle leerstehende Lagerhallen und Fabriken bei den Entwicklungen der neuen Musik-Kultur spielen,

wie die BBC dazu beiträgt, dass ein Festival in einem kleinen Dorf in der Grafschaft Gloucestershire aus dem Ruder läuft

dass das Gesetz die Free-Festival-Bewegung zerstörte und Musikfestivals kommerzialisiert wurden.

Jeremy Gilbert, Professor für Cultural Studies, University of East London

Simone Fenney, Mitglied der Techno-Crew Spiral Tribe

Bekannt wird das Gesetz wegen einer Passage über, auf denen Musik läuft, die so definiert wird: "Ihr verübt eine Straftat, wenn ihr verstärkte Musik spielt, die Klänge enthält, die vollständig oder zum Teil charakterisiert sind durch die Ausstrahlung einer Abfolge von sich wiederholenden Beats."Trotz des Widerstandes konservativer Kreise fahren ganze Karawanen aus den Städten zu den großenaufs Land. Die Konservative Partei (Tories) entdeckt das Thema für sich.Dersoll die Versammlungsfreiheit einschränken und nicht nur die Raver treffen: Aussteiger, die ihr Leben im Wohnmobil verbrachten, sollen ihr Aufenthaltsrecht auf öffentlichen Flächen verlieren. Menschen, die den Neubau von Straßen blockieren oder eine Fuchsjagd stören, müssen mit empfindlichen Strafen rechnen.Auf der Straße demonstriert eine bunte Mischung gegen den: Hippies mit Dreadlocks, Raver mit bunten Haaren, Umweltaktivisten und Oppositionspolitiker. Nur erfolgreich ist das Bündnis nicht. Trotz drei großer Demonstrationen zwischen Mai und Oktober wird der Criminal Justice Act am 3.11.1994 im britischen Unterhaus verabschiedet.Gerne her damit: Einfach schreiben an zeitzeichen@wdr.de Wir freuen uns auch über Bewertungen auf der Podcast-Plattform des Vertrauens!Autor: Christian WerthschulteRedaktion: Carolin Rückl und Matti Hesse