Meisterin auf der Violine

Auch die Violinen von Marie-Luise und Christoph Dingler sind "Geschwister", stammen aus der Werkstatt des renommierten Geigenbauers Martin Schleske. Im Zusammenspiel der beiden Instrumente hat das Duo eine eigene, ganz unverwechselbare Tonsprache gefunden - unabhängig davon, ob sie klassische Werke interpretieren oder neue Kompositionen auf die Bühne bringen. Einschmeichelnde Harmonien, raumgreifende Melodiebögen und pulsierende Rhythmen sind Kennzeichen dieses Klangkosmos, der Klassik, Avantgarde, Minimalmusik und Artpop miteinander verbindet.

Weil das Repertoire an Stücken für zwei Violinen nicht sehr groß ist, haben sie vor einigen Jahren einen Kompositionswettbewerb ins Leben gerufen. Die vom Publikum final ausgewählten Stücke nehmen die Geschwister in ihr Konzertrepertoire mit auf. Denn ihr Anliegen ist es, frischen Wind in die Kammermusikszene zu bringen und die Klassik neu zu beleben.

Wenn sie für Kinder Konzerte geben, treten die Geschwister als Eichhörnchen und Igel auf. Die beiden Tierfiguren sind die Protagonisten auch in den zwei Kinderbüchern, die Marie-Luise Dingler verfasst hat. Mädchen und Jungen schon früh eine Ahnung von der besonderen Kraft klassischer Musik zu vermitteln, ist ihr wichtig. Und die Erfahrung bei den Konzerten gibt ihr Recht: So mühsam es für Fünf- oder Sechsjährige sein kann, das erste kleine Stück selbst fehlerfrei auf einer Geige zu produzieren, so begeistert reagieren sie, wenn Marie-Luise und Christoph Dingler sie kindgerecht mit dem Instrument und seinen Klangmöglichkeiten vertraut machen. Dabei verfolgt die Geigerin vor dem Hintergrund des eigenen Erlebens auch noch eine zweite Intention: "Kinder stärken, ihnen Mut machen und ihnen zeigen, wie man mit Rückschlägen im Leben umgeht – das ist mein Ziel.“

Buchtipps

Marie-Luise Dingler (2020): Hurra, wir spielen ein Konzert. Vachendorf: Nova MD. 32 Seiten, 15 Euro. ISBN: 978-3966987288

Marie-Luise Dingler (2022): Trau dich, kleine Maus! Vachendorf: Nova MD. 32 Seiten. 15 Euro. ISBN: 978-3985954087

