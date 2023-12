Kulinarischer Jahresrückblick 2023

So sieht der Pineapple Upside Down Cake aus, wenn er bei Carolin Courts aus dem Backofen kommt.

Auch Moderatorin Carolin Courts kommt an die Reihe, und zwar mit einer Süßigkeit in Form eines Kuchen-Rezepts: Pineapple Upside Down Cake. Ein umgestülpter Ananas-Kuchen, der eigentlich nur dann gebacken sollte, wenn der Pineapple, sprich die Ananas, vollreif ist, findet Frau Courts. Ihr Ergebnis im Studio – mit semi-reifer Ananas – kommt trotzdem super an beim Genussexperten.