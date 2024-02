WDR 4 Wunderschön – Die Welt des Reisens

Ab auf den Baum oder doch lieber ins Gefängnis? Ins Zelt im Urwald? Oder in eine gläserne Kugel in der Einöde? Und dann gibt es noch das Minihaus am See. Übernachten ist zu einem Erlebnis geworden. Nicht wo man übernachtet ist wichtig, sondern wie. Da gibt es z.B . Schlafstrandkörbe an der Ostsee oder Betonröhren an der Emscher. WDR 4 Wunderschön erzählt vom Schlafen an außergewöhnlichen Orten.