Tipps von Ausflugsbloggern

Feldmarksee und Piratenspielplatz

Laura von den @muensterlandmamas hat in Sassenberg im Kreis Warendorf eine ganz neue Entdeckung gemacht:

"Am Feldmarksee könnt Ihr nicht nur richtig schön am Strand liegen und mit den Kindern plantschen oder Stand-up-Paddle fahren. Direkt daneben ist der schönste Piratenspielplatz, den wir je gesehen haben. Da könnt Ihr richtig cool klettern und es gibt auch einen U3-Bereich.



Am allercoolsten fanden unsere Kinder so eine Art Seilbahn zum Dranhängen, wo die Kinder wörtlich 'über Bord' gehen. Hier ist wirklich thematisch alles toll aufgearbeitet. Und wer danach noch Hunger hat, kann direkt am See in einem riesigen Holzboot was zu Essen genießen."

Der Landlümmel in Borken

Der Landlümmel ist ein Waldbauernhof bei Borken im Westmünstlerland. Das Besondere: die Kombi aus Café, Spielscheune und Außenspielbereich. WDR 2 Hörerin Nadine vom Insta-Ausflugsblog @muensterlandmamas gibt dem Landlümmel 10 von 10 WDR 2 Raus in den Westen Sternchen:

"Was mir am Landlümmel besonders gefällt ist die Vielfalt an Aktivitäten. Egal ob man klettern, rutschen, Tischkicker spielen oder den Wasserspielplatz erkunden will - hier findet jeder was nach seinem Geschmack. Besonders beeindruckend sind die riesigen, überdachten Strohburgen, die zum Klettern einladen und die Kinderphantasie beflügeln. Meine eigenen Mädels lieben diesen Ort. Wir verleihen dem Landlümmel 10 WDR 2 Raus in den Westen Sternchen, denn hier verlassen die Besucher bei jedem Wetter glücklich das Gelände."

Adresse:

Landlümmel auf dem Waldhof Schulze Beikel

Rhader Str. 16, 46325 Borken

Tel.: 02867 95409

ca. 1 Autostunde von Münster, Essen oder Düsseldorf

Eintritt: 7 Euro "für alle, die schon laufen können"

Öffnungszeiten: In den Ferien, am Wochenende sowie an Feiertagen könnt Ihr von 10 bis 18 Uhr und außerhalb der Ferien von montags bis freitags von 14 bis 18 Uhr sowie samstags und sonntags von 10 bis 18 Uhr beim Landlümmel spielen.