Eiskalte Freiheitsstatue im Ruhrpott

In Oberhausen ist die Eiszeit zurückgekehrt. In einer Halle gegenüber der Einkaufszentren könnt ihr zu einer coolen Weltreise aufbrechen. Ein festgefrorener Bergmann begrüßt euch vor einem Förderturm. Daneben hält ein britischer Kings Guard Wache, neben dem ihr wie in London Fotos machen könnt.

Einige der Eisskulpturen sind bis zu acht Tonnen schwer. 35 internationale Künstler haben mehrere Wochen mit Meißel, Hammer, Bügeleisen und Kettensäge an zahlreichen Details gearbeitet.

Die Ausstellung ist nach Kontinent und Region sortiert. In Asien seht ihr die Terrakotta-Armee, in Südamerika die Jesusstatue aus Rio und in Afrika verschiedene Wildtiere. Aber Achtung: Damit die Figuren auch lange bestehen bleiben, wird die Halle konstant auf -8 Grad heruntergekühlt.