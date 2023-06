Worum geht es?

Der Roman spielt in Wien, zu Beginn der 1970er Jahre, rund um den Karmelitermarkt. Arme Gegend, arme Leute. Im Mittelpunkt der Geschichte steht Robert Simon, Gelegenheitsarbeiter, einer der fleißig ist, auf den man sich verlassen kann. Deshalb kriegt er auch immer und überall Arbeit.

Robert Simon träumt von einem kleine Café, das ihm gehört. Aber er zögert, weiß nicht, ob das gut geht. Die Hoffnung, heißt es an einer Stelle, ist die Schwester der Dummheit. Robert Simon nimmt dennoch all sein Erspartes zusammen, pachtet das Café und es läuft gut. Aber ob das so bleibt?

Die Händler vom nahegelegenen Markt sind seine Stammgäste, betrinken sich, prügeln sich, spielen Karten. Frauen, denen Glanz und Jugend abhanden gekommen, wollen es nicht wahrhaben, trinken Wein, machen zu jungen Männern zu schöne Augen, warten, dass die Zeit vergeht.