Die COSMO Alben des Jahres 2024

Tyla - "Tyla"

And the Grammy goes to ... Tyla! Mit ihrem Ohrwurm "Water" gewann die 22-jährige Südafrikanerin dieses Jahr in der jüngst eingeführten Kategorie "Best African Performance". Das dazugehörige Album führt die bewährte Formel aus R&B-Melodien und Amapiano-Beats fort - mit Überraschungen wie den Gästen Jamaika-Badman Skillibeng oder Reggaeton-Star Becky G.