Ezhel: "Derdo"

Sie ist bis heute ein wichtiger Anlaufpunkt und familiärer Anker für Ezhel. Die Musikszene Deutschlands nimmt den türkischen Star Ezhel mit offenen Armen in Empfang – schnell folgen gemeinsame Songs mit Künstlern wie Gentleman, Luciano oder der Dancehall-Clique Jugglerz. Berlin wird schnell Ezhels neue Heimat – aber es bleibt die Sehnsucht und das Heimweh, das mit dem Exil kommt.

Liebe, Exzess und Einsamkeit

"Derdo" ist Ezhels erstes Berlin-Album – komplett in seiner neuen Heimatstadt entstanden und voll mit Geschichten über Liebe, Exzess und Einsamkeit. Der von Kopf bis Fuß tätowierte Rapper ist im Strudel der Hauptstadt angekommen. Dazu mischen sich Sehnsucht und Heimweh des Exils und gehen in einem Gefühl auf, das der Albumtitel mit dem türkischen Kunstwort "Derdo" [MM1] zusammenfasst. ""Derdo" ist, wie kann ich sagen: Jemand with Blues, aber man mag es auch", erklärt Ezhel. "Bisschen Melancholie, aber es gibt auch Ruhe in dieser Melancholie. Das ist ein östliches Gefühl. Bittersüß kann man sagen – in der Türkei haben wir das, deshalb ist es ein bisschen schwer, das zu übersetzen". Die Süße geben Liebessongs wie "Sensin O" oder "Pencerende", die voller romantischer Wortspiele und Metaphern stecken und damit ganz in der Tradition der bildreichen türkischen Poesie stehen.