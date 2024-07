Mit Pete Rock liefert der Lieblingsproducer deines Lieblingsproducers die Beats für das gesamte Projekt "The Auditorium, Vol. 1". Neben HipHop-Alltime-Classic "The World Is Yours" von Nas hat der Producer aus Mount Vernon auch schon für Deutschrapper Curse Beats geliefert. Wenn man über Producer im HipHop redet, ist Pete Rock auf einer Stufe wie DJ Premier oder J Dilla zu nennen – vor allem wegen seiner Art, Platten zu samplen.

Sample Beats und Bars, Bars, Bars

Vom Album bekommt man, was man erwartet – beide Acts in ihrer Königsdiziplin in Bestform. Während Common zeigt, wie gut sein Pan-Game nach über 30 Jahren im Game ist, liefert Pete Rock die berüchtigten Sample-Beats. Man hört gut selektierte Sounds aus Jazz und brasilianischem Funk. Und einen Pete Rock, der sogar einen Rap-Vers zum Besten gibt. Zur Entstehung der Platte sagte Common im Vorfeld gegenüber der AP, dass es wichtig war, die Erwartungshaltung von außen nicht zu nah an beide Künstler ranzulassen:

"Lass uns die Musik machen, die wir lieben. Lass uns nicht versuchen, herauszufinden, was aktuell in der Musik los ist oder was die Leute von uns aus der Vergangenheit wollen. Wo ist Pete Rock, wo bin ich im Moment."

"The Auditorium, Vol 1" ist ein Album, das klassischen HipHop ins Hier und Jetzt transportiert, ohne Kompromisse einzugehen. Etwas für Liebhaber:innen des 90s-Sounds, aber auch für Fans des modernen HipHops.