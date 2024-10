Musikalisches Tagebuch

Davor ist einiges passiert. Nach dem Erfolg ihres zweiten Albums "Where I’m Meant To Be" wird Ezra Collective 2023 als erster Jazz-Act in der Geschichte des Awards mit dem renommierten britischen Mercury Prize ausgezeichnet. Sie sind in dieser Zeit viel unterwegs und spielen auf den Festivals und in den Clubs der Welt. Dabei geht es für die Band erneut auf die Bühne des berühmten Glastonbury Festivals oder in den New Afrika Shrine in Lagos in Nigeria, den Nachfolge-Club von Afrobeat-Begründer Fela Kutis Shrine. Ezra Collective, dessen Bandmitglieder überwiegend selbst Wurzeln in Nigeria haben und deren Liebe für Afrobeat auch auf "Dance, No One’s Watching" unüberhörbar ist, haben die Songs fürs neue Album auf Tour geschrieben. Für Femi Koleoso sind Songs grundsätzlich wie Tagebuch-Einträge: " Ich habe es geliebt, die Welt zu bereisen, inspiriert zu sein und Musik zu schreiben. Aber nichts ersetzt, sich mit deinen Jungs hinzusetzen und die Songs zum Leben zu erwecken. "