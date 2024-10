Was das Album besonders macht, ist das weite Spektrum an Genres und Einflüssen. Man bekommt bisschen Folk- und Indie-Einflüsse – dann verspielte Synthies, Samples von Rock aus Sambia und R'n'B Slow-Jams. Die klassischen Rap-Beats dürfen natürlich nicht fehlen. Dazu versammelt der Rapper aus LA eine Reihe an hochkarätigen Gästen, die zum Release noch keine Credits hatten. Deswegen musste man beim ersten Hören besonders gut hinhören. Absoluter Höhepunkt ist der Part von Newcomerin Doechii auf dem Track "Balloon". Dann gibt’s noch Gastbeiträge von Lil Wayne, Childish Gambino, Willow Smith und GloRilla.

Tylers neue Figur: Chroma The Great

Tyler tritt auf dem Album als "Chroma The Great" auf, einer Figur mit schwarzer Maske und grauem Anzug. Die Figur basiert auf den Kinderroman "The Phantom Tollbooth": ein Dirigent, der das Orchester dazu bringt, die Welt mit Klangfarben zu füllen. Es ist das perfekte Bild für Tyler, The Creator selbst. Trotz monochromen Outfit bringt er mit "Chromakopia" wieder Farbe ins triste Rap-Game.