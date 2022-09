Wohnraum für Studierende ist knapp - und teuer

Bald beginnen an den Unis und Hochschulen wieder die Vorlesungen und Seminare. Doch nur wenige Wochen vor dem Start des Wintersemesters wissen tausende Studierende immer noch nicht, wo sie schlafen können.

Allein in Aachen stehen derzeit rund 4.500 Studierende auf der Warteliste für einen Platz im Wohnheim. Allerdings hat sich die Lage in den vergangenen Wochen laut einer Sprecherin des Studierendenwerks in Aachen etwas entspannt: im August waren es noch etwa 7.000. In der Universitätsstadt Münster sind es derzeit noch 2.500 Bewerber auf einen Platz im Wohnheim.