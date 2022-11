NRW erwartet lange Wartezeiten beim Wohngeld

NRW-Kommunen befürchten Wartezeiten

Die Kommunen in NRW teilen Scharrenbachs Befürchtungen. In einer offiziellen Stellungnahme zum Wohngeldreform-Gesetz stellte der Deutsche Städtetag Anfang des Monats fest: Wenn die IT -Fachverfahren nicht rechtzeitig startklar seien, " dann können in den ersten Wochen bis Monaten des Jahres 2023 gar keine Wohngeldanträge durch die Wohngeldbehörden beschieden werden.“

" Die Unterstützung wird viele Menschen nicht zeitnah erreichen ", prognostizierte Städtetag-Geschäftsführer Helmut Dedy. Der Bund habe sich geweigert, Vereinfachungen im Gesetz wie zum Beispiel Pauschalen einzuführen, die eine zügigere Auszahlung ermöglicht hätten. " Das ist eine Bauchlandung mit Ansage ", sagte er.