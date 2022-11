Ministerin Scharrenbach befürchtet Wutwelle wegen Wohngeld Plus

Monatelange Umstellungszeit

Ina Scharrenbach (CDU), NRW-Bauministerin

Ein wichtiger Grund: Um das Wohngeld nach den neuen Verfahren zu berechnen, muss die Software in den kommunalen Wohngeldstellen komplett umgestellt werden. Allein diese landesweite Anpassung des „IT-Fachverfahrens“ brauche in den Bundesländern vier bis sechs Monate, erklärte Scharrenbach.

Anschließend müssen die Behörden eine wahre Antragsflut bewältigen. Denn immerhin wird der Kreis der Berechtigten verdreifacht. Dazu brauche man sehr viel zusätzliches Personal, das nicht vorhanden sei, warnt Scharrenbach.

Die Kommunen in NRW teilen Scharrenbachs Befürchtungen. In einer offiziellen Stellungnahme zum Wohngeldreform-Gesetz stellte der Deutsche Städtetag Anfang des Monats fest: Wenn die IT -Fachverfahren nicht rechtzeitig startklar seien, „dann können in den ersten Wochen bis Monaten des Jahres 2023 gar keine Wohngeldanträge durch die Wohngeldbehörden beschieden werden.“

Wutwelle befurchtet

Ohnehin seien die Wohnungsämter in NRW zu Jahresbeginn schon stark belastet. Bis Ende Januar soll nämlich auch noch der zweite Heizkostenzuschuss an die Wohngeldempfänger des Landes ausgezahlt werden. Scharrenbach befürchtet eine Wutwelle. Die Schuld dafür sieht sie bei der Ampelregierung in Berlin, die ihren Reform-Zeitplan ohne Rücksicht auf die Umsetzbarkeit gemacht habe.

