WM in Katar: Keine 10 Millionen TV-Zuschauer für deutsche Nationalmannschaft

Damit lag der Markanteil deutlich unter der Quote des ersten deutschen Spiels bei der Weltmeisterschaft 2018 in Russland. Damals sahen 25,96 Millionen Menschen die 0:1-Niederlage gegen Mexiko. Die Quote lag bei 81,3 Prozent. 2018 lief das Auftaktspiel allerdings an einem Sonntag ab 17 Uhr, gestern wurde an einem Werktag um 14 Uhr angepfiffen.