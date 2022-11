WM-Protestaktion der Nationalelf: "Mundzuhalten" reicht nicht!

Doch eine solche Aktion hätte unerschrockene Spielführer verlangt, wie früher Paul Breitner oder Oli Kahn. Die nicht nur an ihren Kontostand denken. Und mutige Präsidenten der FIFA-Mitgliedsverbände.

Aus WM in Russland nix gelernt

DFB -Präsident Bernd Neuendorf hatte die Chance, Fußball-Geschichte zu schreiben. Ich habe ihn erlebt, wie er vor dem WM-Start geduldig durch Deutschland gereist ist. Und sich immer wieder der Diskussion gestellt hat, warum sich Deutschland darauf einlässt, vor einem Regime zu spielen, das seinen prominentesten Gegner bei lebendigem Leib mit der Knochensäge zerteilen ließ…

"Erst Russland, nun Katar", hieß die letzte Diskussion, die ich mit Neuendorf vor zwei Monaten erlebt habe. Beim Bodensee Business Forum. Der Titel der Veranstaltung traf genau den wunden Punkt: WM 2018 in Russland. Lothar Matthäus, der freudestrahlend Putin die Hand schüttelte während der Kreml-Kriegsverbrecher Krankenhäuser in Syrien bombardiert. Das war unsäglich und hätte vor vier Jahren zu einem Aufschrei führen müssen. Aber damals haben wir - mich eingeschlossen - ohne große Empörung Robbie Williams gelauscht, den Putin für die Eröffnungszeremonie hatte engagieren lassen. Nach der schizophrenen Devise: Sport ist Sport. Und Terror ist Terror.

Diesmal wollte Neuendorf es besser machen. Sein Motto: Die Machthaber in Katar spüren, dass die Augen der gesamten Fußballwelt auf ihr Land gerichtet sind. Vielleicht zwingt sie diese Kontrolle durch die Außenwelt, elementare Menschenrechte - zumindest während der WM - zu respektieren. Eine minimale Chance für einen kleinen Veränderungsprozess, so die Hoffnung Neuendorfs, der vor seiner Karriere als Journalist, Staatssekretär und Sportfunktionär in Bonn und Oxford Politikwissenschaft studiert hat.

DFB-Präsident Neuendorf sollte zurücktreten!

Aber spätestens seit das Regime in Doha über die FIFA erpresserischen Druck auf den DFB und Co. ausübte, ohne One-Love-Binde zu spielen, hätte Neuendorf sagen müssen: "Dann ohne mich". Wenn schon eine Koalition der One-Love-Willigen nicht zustande zu bringen war, dann wäre ein Rücktritt des DFB-Präsidenten richtig gewesen.

Nancy Faeser mit "One-Love"-Binde im Stadion

Stattdessen reiste jetzt auch noch Innenministerin Faeser nach Doha, um dem FIFA-Präsidenten die Hand zu schütteln. Die One-Love-Binde an ihrem linken Oberarm wirkte auf mich jetzt nur noch peinlich. Sie gehört auf den Arm der Akteure. Oder diese gehören nach Hause.

Hoffentlich ist die WM für die Nationalelf schnell vorbei!

Je schneller diese WM für Deutschland zu Ende geht desto besser. Den ersten Schritt dazu hat die deutsche Nationalmannschaft mit der Niederlage in ihrem Auftaktspiel gegen Japan ja schon getan.