WM-Boykott nicht auf allen Weihnachtsmärkten in NRW

Nicht nur in vielen Kneipen, sondern auch auf zahlreichen Weihnachtsmärkten ist sogar beim Spiel Deutschland gegen Japan am Mittwoch der Fernseher aus geblieben. Gegen eine Übertragung der Fußball-WM aus Katar haben sich unter anderem die Veranstalter der Dortmunder Weihnachtsstadt und des Bielefelder Weihnachtsmarktes entschieden.

Public-Viewing mit Glühwein in der Hand

Nicht überall boykottieren Veranstalter die Fußball-WM in Katar. Am Schokoladenmuseum in Köln wird die Fußball-WM geschaut. Public Viewings gibt es auch auf den Weihnachtsmärkten in Leverkusen und Wülfrath. Der Weihnachtsmarkt in Hagen zeigt sogar alle WM-Spiele.

Regina Hornig ist mit ihren Freundinnen aus Zufall in der Glühweinbude.

Es war allerdings eine übersichtliche Zuschauerschaft, die sich auf dem Hagener Weihnachtsmarkt das Deutschland-Spiel ansah. Nur der Wirt eines Standes, Andreas Willing, war in voller WM-Montur: "Ich bin Fußballfanatiker und in diesem Jahr offensichtlich der einzige Verrückte, der in voller Montur zum Spiel kommt.“

Auch Regina Horning verfolgte aufmerksam das Spiel: "Wir sind 14 Frauen aus Lüdenscheid und Umgebung und durch Zufall in die Glühweinbude geraten. Bei der Nationalhymne sind wir aufgestanden und haben mitgesungen. Da kommt dann doch der Nationalstolz durch.“

Mitfiebern beim deutschen WM-Auftakt in Münster.

Auch in Lokalen und Kneipen in NRW kamen Leute zusammen, um beim WM-Auftakt der deutschen Nationalmannschaft gegen Japan mitzufiebern.

Kritik am Austragungsort Katar

Der Boykott der Veranstalter richtet sich Gegend die Zustände im Austragungsland Katar in Bezug auf die Menschenrechtslage, Korruptionsvorwürfe, schlechten Arbeitsbedingungen, die Stellung der Frau und der LGBTQIA+-Gemeinde. Die englische Abkürzung LGBT steht für lesbisch, schwul, bisexuell und Transgender. Homosexualität ist in Katar per Gesetz verboten.

Armbinde darf nicht getragen werden

Am Montag hatte sich die FIFA dann noch für ein Verbot der "One Love"-Armbinde entschieden. Der Kapitän der deutschen Nationalmannschaft, Manuel Neuer, wollte damit ein Zeichen für Toleranz und Vielfalt in Katar setzen. Zuletzt wurde einem deutschen Fan die Regenbogen-Armbinde in Doha abgenommen. Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) kritisierte die katarischen Behörden dafür am Mittwoch - und setzte ein Zeichen, indem sie selbst die "One Love"-Armbinde auf der Tribüne trug.